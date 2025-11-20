Mann bringt sich wegen Handy in Lebensgefahr! Polizei knöpft ihn sich vor

Hamburg - Irrsinnig! Am Mittwoch hat sich ein 27-jähriger Mann an einem Bahnhof in Hamburg in Lebensgefahr gebracht - wegen seines Handys.

Am Mittwoch war die Bundespolizei am Bahnhof Harburg im Einsatz, weil sich dort ein 27-Jähriger in Lebensgefahr gebracht hatte. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte sich der Mann gegen 9.14 Uhr am DB-Info-Point des Bahnhofs Harburg gemeldet und um Hilfe gebeten, da sein Handy in den Gleisbereich gefallen sei.

Ein Mitarbeiter hatte ihm Hilfe zugesagt, allerdings nur unter Beachtung "bahnbetrieblicher Vorgaben". Dazu gehören unter anderem die Sperrung des Gleises sowie das Herausholen des Handys mithilfe einer Greifzange.

Das akzeptierte der 27-Jährige jedoch nicht, verwies darauf, keine Zeit zu haben, und stieg daraufhin selbständig ins Gleisbett, um sein Handy zu holen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand im Bahnhof Regelbetrieb statt, sodass jederzeit ein Zug auf dem betroffenen Gleis hätte einfahren können! Zum Glück war das in diesem Moment nicht der Fall.