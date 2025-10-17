Mann dringt in Wohnung ein und versucht Nachbarin zu ersticken

Tübingen - Ein 20-Jähriger attackiert eine Frau im Schlaf und wird später im Stadtgebiet gefasst. Die Hintergründe bleiben rätselhaft.

Die Polizei konnte den Verdächtigen im Tübinger Stadtgebiet dingfest machen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Ein junger Mann soll in Tübingen in die Wohnung seiner schlafenden Nachbarin eingedrungen sein und versucht haben, sie zu ersticken.

Gegen den 20-jährigen Deutschen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie genau er in die Wohnung gelang, blieb vorerst unklar.

Er habe die schlafende 24-Jährige angegriffen, woraufhin sich diese gewehrt habe. Sie konnte den Angreifer den ersten Erkenntnissen zufolge aus der Wohnung herausdrängen.

Im Treppenhaus soll der Mann versucht haben, sein Opfer über das Treppenhausgeländer zu stoßen. Doch die 24-Jährige konnte zurück in ihre Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt.