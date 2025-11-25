Tragödie in NRW: Mann betritt Polizeiwache und erschießt sich vor Beamten

Kamen - Am Montagmorgen hat sich ein etwa 30-jähriger Mann in der Polizeiwache in Kamen ( NRW ) erschossen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Polizei sperrte den Bereich nach der Tat rund um die Wache in der Innenstadt Großräumig ab. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24 erklärte, sei die Identität des Mannes noch nicht geklärt. Auch was ihn gegen 9.38 Uhr in die Innenstadt-Wache geführt hat, ist noch völlig offen.

Erste Informationen der Polizei ergeben Hinweise darauf, dass er eigentlich eine Verlustanzeige aufgeben wollte.

Die fünf Beamtinnen und Beamten, die zum Zeitpunkt der Tat im Dienst waren, und das Elend mit eigenen Augen gesehen haben, müssten allerdings erst noch ausführlich befragt werden.

Klar sei aber: Ein Schusswechsel habe nicht stattgefunden. Keiner der Beamten habe seine Waffe gezogen.

Laut Kreispolizei Unna starb der Mann noch am Tatort. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.