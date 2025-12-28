Mann flieht im Drogenrausch mit VW vor Polizei und baut Unfall

Hanau/Aschaffenburg - Ohne Führerschein und im Drogenrausch lieferte sich ein 20-jähriger VW-Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei von Hessen nach Bayern und dann wieder zurück nach Hessen - am Ende blieb sein Wagen nach einem Unfall qualmend auf der A45 bei Hanau stehen!

Es begann mit einer gescheiterten Polizeikontrolle auf einem Parkplatz in Langen-Bergheim: Ein 20-jähriger VW-Fahrer floh mit seinem Wagen vor den Beamten.

Der junge Mann und sein Beifahrer fielen am Samstag gegen 17 Uhr einem Zeugen auf, da sie in dem VW sitzend auf einem Parkplatz bei einer Tankstelle im südosthessischen Langen-Bergheim "offensichtlich" gemeinsam Rauschgift konsumierten, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Da der Zeuge befürchtete, dass die beiden Männer danach mit dem Wagen losfahren würden, wählte er mit seinem Mobiltelefon den Notruf. Kurz darauf war eine Streifenwagen-Besatzung vor Ort.

Doch schon die Kontrolle des VW mit Hanauer Kennzeichen und seiner Insassen scheiterte: Der Wagen setzte überraschend zurück und streife dabei das Polizeiauto - an dem Streifenwagen entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Im Anschluss floh der VW mit hoher Geschwindigkeit.

Durch das Nummernschild fanden die Beamten schnell heraus, dass es sich bei dem Fluchtauto um einen Mietwagen handelt. Aufgrund der deshalb in dem VW verbauten Technik konnte die Polizei den Wagen problemlos verfolgen.