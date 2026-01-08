Mann in Parkanlage attackiert und schwer verletzt
Mittweida - In einem Park in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) wurde am Mittwochabend ein Mann (47) schwer verletzt.
Der Vorfall passierte gegen 20.30 Uhr im Park am Schwanenteich. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 47-Jährige von einem bislang unbekannten Täter zu Boden gebracht. Anschließend wurden dem Mann schwere Verletzungen zugefügt.
"Ein Passant wurde Zeuge des Geschehens, konnte den flüchtenden Täter allerdings nicht näher beschreiben", berichtet ein Sprecher der Polizei in Chemnitz. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ebenfalls ergebnislos.
Der Deutsche wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen.
Wer Angaben zum Geschehen in der Parkanlage am Mittwoch zwischen 20 und 20.30 Uhr machen kann oder den Täter bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise nimmt die Kripo in Chemnitz unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen.
Titelfoto: dpa/Rene Ruprecht