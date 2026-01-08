Mann in Parkanlage attackiert und schwer verletzt

Mittweida - In einem Park in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen ) wurde am Mittwochabend ein Mann (47) schwer verletzt.

Ein 47 Jahre alter Mann wurde in der Parkanlage am Schwanenteich in Mittweida angegriffen und verletzt. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Der Vorfall passierte gegen 20.30 Uhr im Park am Schwanenteich. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 47-Jährige von einem bislang unbekannten Täter zu Boden gebracht. Anschließend wurden dem Mann schwere Verletzungen zugefügt.

"Ein Passant wurde Zeuge des Geschehens, konnte den flüchtenden Täter allerdings nicht näher beschreiben", berichtet ein Sprecher der Polizei in Chemnitz. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ebenfalls ergebnislos.

Der Deutsche wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen.