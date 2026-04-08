Mann in Strausberg erstochen: Mordkommission ermittelt

Strausberg (Märkisch-Oderland) - Ein 44 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend in Strausberg getötet worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Der 44-Jährige wurde zunächst lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Michael Ukas/dpa

Wie die Behörde mitteilte, fanden Zeugen den 44 Jahre alten Syrer verletzt auf einer Straße. Er starb später in einem Krankenhaus - nach ersten Erkenntnissen infolge von Stichverletzungen.

Ein 37 Jahre alter Afghane sei in den Fokus der Ermittlungen gerückt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost.

Der Mann sei in einer Wohnung am Abend vorläufig festgenommen worden.