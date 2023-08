Mann klaut zwei Säcke Erde und will sie mit Fahrrad wegbringen

Zwickau - Sonntags-Shopping am späten Abend? Ein Radfahrer (67) mit Säcken Blumenerde kam Polizisten in Zwickau merkwürdig vor.

In Zwickau war am Sonntagabend ein Radfahrer mit mehreren Säcken Erde unterwegs. Die Erde war ebenso geklaut wie das Fahrrad. (Symbolbild) © arturnichiporenko/123RF

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, war der 67-Jährige am Sonntag gegen 22.40 Uhr in der Nähe eines Baumarktes in der Bergmannstraße unterwegs, als die Beamten ihn entdeckten. Er fuhr mit einem E-Bike und transportierte damit die zwei Säcke.

"Das Interesse der Beamten war geweckt und der 67-jährige Deutsche wurde einer Kontrolle unterzogen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

"Es stellte sich heraus, dass der Mann die Säcke soeben vom Gelände des Baumarktes entwendet hatte, in das er zuvor eingebrochen war." Doch die Liste der Vergehen wurde noch länger!

Wie sich herausstellte, war das E-Bike nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben und gegen den vorbestraften 67-Jährigen ein Haftbefehl ausgestellt.