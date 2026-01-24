Mann masturbiert vor Kindergruppe: Polizei findet ihn in Brandenburg

Edemissen - Ekel -Aktion in Niedersachsen : Ein Mann entblößte sich per Video vor einer Gruppe Minderjähriger. Die Polizei konnte glücklicherweise die Handschellen klicken lassen.

Die Polizei ermittelte einen Mann, der Kinder per Videoanruf sexuell belästigte. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

An einer Schule in Edemissen im Landkreis Peine wurde ein schlimmer Fall von sexuellem Missbrauch bekannt. Demnach soll sich ein 66 Jahre alter Mann in Videoanrufen vor einer Gruppe Schüler entblößt und masturbiert haben.

Bislang seien zwei solche Fälle bekannt, die sich am 16. und 20. Januar zutrugen. Die geschädigten Kinder waren im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Darüber, wie die Videoanrufe bei den Schülern eingehen konnten, wollte die Polizei gegenüber TAG24 bislang keine Auskunft geben.

Immerhin verzeichneten die Beamten einen Fahndungserfolg: Sie konnten den Tatverdächtigen in Brandenburg ausfindig machen und seine Wohnung durchsuchen.