Mann misshandelt Hund auf offener Straße - Polizei beobachtete alles und greift ein

Möckern - In Möckern ( Jerichower Land ) ist die Polizei am Mittwoch auf einen Mann aufmerksam geworden, der seinen eigenen Hund misshandelte.

Der Hund war versehentlich vor das Fahrrad seines Besitzers gelaufen und wurde daraufhin beschafft. (Symbolbild) © liudmilachernetska/123RF

Eine Streife des Polizeireviers Jerichower Land befand sich gegen 16.21 Uhr im Bereich Alte Straße, als die Beamten einen Mann beobachteten, der mit einem Fahrrad unterwegs war und einen Hund an der Leine neben sich führte.

Der Vierbeiner sei in weiterer Folge vor das Rad gelaufen, sodass es zu einem Unfall zwischen dem Halter und seinem Tier kam, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Nach dem Vorfall reagierte der 34-jährige Besitzer gegenüber seinem Tier sehr aggressiv. Er schrie den Hund an, zog mehrfach stark an der Leine und hob ihn an dieser hoch, um ihn zu schütteln, hieß es weiter.

Die Polizeibeamten sprachen den Mann anschließend auf sein Verhalten an. Dieser räumte die Tat ein.