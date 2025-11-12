Mann mit Messer und Pfefferspray bei Laternenumzug: Polizei eskortiert 150 Kinder und Erwachsene

Ellingen - Mehrere Zeugen alarmierten am Dienstagabend die Polizei , weil ein Mann mit einem Messer unterwegs war. Der Verdächtige soll sich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen einem Laternenumzug mit Kindern genähert haben.

Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Mann sei von Passanten beobachtet worden, wie er Messer und Eisenstange in der Hand gehalten und wirre Sachen herumgeschrien habe, teilte die Polizei mit. Ein Verdächtiger sei noch am selben Abend festgenommen worden.

In unmittelbarer Nähe des Mannes hatten zwischen 100 und 150 Kinder und Erwachsene einen Laternenumzug an einer Kirche beendet. Die Polizei habe sich deshalb dazu entschieden, sie während des laufenden Einsatzes zum Kindergarten zu leiten, um ihre Sicherheit besser zu gewährleisten.

Nach einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber sei ein 31-Jähriger in einem Anwesen gefunden und widerstandslos festgenommen worden.

Der Mann habe ein Multitool-Messer und ein Pfefferspray bei sich gehabt, teilte die Polizei weiter mit.