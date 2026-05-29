Mann mit Samurai-Schwert löst großen Polizeieinsatz aus

Hanau - Ein Mann mit einem Samurai-Schwert löste am späten Donnerstagabend Alarm in Hanau aus: Mehrere Streifenwagen rückten aus!

Mehrere Streifenwagen rückten am späten Donnerstagabend zum Hauptbahnhof Hanau aus. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr am Hanauer Hauptbahnhof, wie die Polizei in Südosthessen am Freitag mitteilte.

Demnach meldete sich eine Frau per Telefon bei den Beamten und berichtete, dass ein junger Mann mit einem Samurai-Schwert zu Fuß in Richtung des Ausgangs "Auheimer Straße" unterwegs sei.

"Mehrere Streifen eilten daraufhin nach dort und trafen wenige Minuten später auf einen 20-Jährigen, der den Gegenstand sichtbar auf dem Rücken trug", ergänzte ein Sprecher.

Wie sich nun herausstellte, handelte es sich um ein stumpfes Schwert. Der junge Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er es in Frankfurt am Main gekauft habe und zu sich nach Hause transportieren wolle, "um es als Dekorationsgegenstand zu nutzen".

Das Samurai-Schwert wurde von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den 20-Jährigen wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.