Mann mit Waffe gesehen: Aufregung auf Kaufland-Parkplatz

Wernigerode - Am Montagabend sorgte ein Mann auf dem Parkplatz vor dem Kaufland im Dornbergsweg in Wernigerode ( Landkreis Harz ) für einen Polizeieinsatz.

Vor dem Kaufland in Wernigerode sorgte ein 20-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe für einen Polizeieinsatz. (Symbolbild) © 123rf/Pop Nukoonrat

Dort habe eine Zeugin gegen 20.55 Uhr gesehen, wie dieser eine Waffe bei sich führte und in Begleitung einer Frau war, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Der von ihr beschriebene Mann konnte durch sofort angerückte Einsatzkräfte aufgegriffen werden, hieß es.

Bei einer Durchsuchung stellte sich schnell heraus, dass der 20-Jährige eine Schreckschusswaffe besaß.

Diese sei in Deutschland ab 18 Jahren zwar frei verkäuflich, jedoch benötigt man dafür einen kleinen Waffenschein, um sie in der Öffentlichkeit bei sich führen zu dürfen. Diesen konnte der 20-Jährige allerdings nicht vorlegen.