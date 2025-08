Mann prügelt und tritt auf zwei Kinder ein: Frauen wollen helfen, werden ebenfalls geschlagen

Alles in Kürze

Oberstdorf - Ein Mann hat zwei acht und zehn Jahre alten Jungen in Oberstdorf ins Gesicht geschlagen und getreten.

Die Polizei ermittelt zu dem Zwischenfall. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der 58-Jährige griff Angaben der Polizei zufolge die Kinder am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der n der Lindenstraße an, nachdem diese zuvor beim Spielen Steine auf ein Blechdach geworfen hatten und den Mann außerdem getroffen haben sollen.

Dieser habe daraufhin dem Älteren in das Gesicht geschlagen und ihn getreten, als er zu Boden ging, schilderte ein Polizeisprecher zu dem Hergang. Als sich der Junge kurz darauf wieder aufrichten wollte, habe der Mann ihm zudem eine Ohrfeige versetzt.

Den Achtjährigen habe der 58-Jährige ebenfalls geschlagen. Ob er auch ihn am Boden liegend getreten habe, konnte der Sprecher nicht sagen.

Als laut Polizei schließlich zwei 28 und 45 Jahre alte Frauen eingriffen, habe er jene ebenso geschlagen.

Den beiden Helferinnen sei es aber dennoch gelungen, den Mann festzuhalten, bis die Polizei eintraf.