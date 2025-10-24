Mann spricht Kinder in U2 an: Polizei bremst Gerüchte und "Fahndungsaufrufe"

Nürnberg - In der Nürnberger U2 hat am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann zwei Schulkinder angesprochen – und sich darüber hinaus weiter auffällig verhalten.

Die Polizei ermittelt, warnt jedoch von "Fahndungsaufrufen" in sozialen Medien oder Messenger-Gruppen. © 123RF/fermate

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, setzte er sich zu den Jungen, holte eine Flasche Schnaps heraus und ließ einen Geldschein fallen.

Im weiteren Verlauf soll der Mann darauf bestanden haben, dass ein Kind den Schein behält, und geäußert haben, die Jungen könnten mit ihm mitgehen.

Mutmaßlich wollte er die Hand eines Kindes greifen. An dieser Stelle griff eine erwachsene Schulbegleitung ein. Die Kinder entfernten sich, der weitere Weg des Mannes ist unbekannt.

"Strafbares Verhalten ist derzeit nicht erkennbar", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Dennoch bitten die Ermittler um Hinweise zu dem Unbekannten unter der Rufnummer 0911/9482-0.

etwa 40–45 Jahre alt, helle Hautfarbe, eher klein



weiße kurze Haare, weißer kurzer Ziegenbart



Jeans, blaue Jacke, Cap



Beschreibung des Unbekannten:

Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus und befragt Zeugen. Von "Fahndungsaufrufen" in sozialen Medien oder Messenger-Gruppen raten die Ermittler ab.