Mann steht auf Friedhof in Flammen: Passantin greift sofort ein

Mainburg - Im niederbayerischen Landkreis Kelheim hat sich ein Senior versehentlich selbst in Brand gesetzt.

Beim Versuch, ein Grablicht anzuzünden, hat sich ein 80-Jähriger selbst in Brand gesetzt. (Symbolbild) © 123rf/anilah

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Sonntag um kurz nach 14 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt wurden Polizei und Rettungsdienst zum Mainburger Friedhof alarmiert.

"Nach bisherigem Kenntnisstand fing bei einem 80-jährigen Friedhofsbesucher offenbar beim Anzünden einer Grabkerze seine Kleidung Feuer", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag mit.

"Eine Frau, die das Geschehen beobachtet hat, kam dem Mann zu Hilfe und konnte das Feuer löschen."

Sie konnte jedoch trotz ihres beherzten Eingreifens nicht verhindern, dass der 80-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt wurde.