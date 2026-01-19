Mann stürzt in Baugrube und wird von Metallstangen durchbohrt

Ladenburg - Ein 28-jähriger Mann ist am Samstagabend auf einer Baustelle in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) verunglückt und hat dabei schwerste Verletzungen erlitten.

Auf einer Baustelle in Ladenburg kam es zu einem großen Unglück. (Symbolfoto) © timmz1904/123rf

Das Unglück spielte sich gegen 21.45 Uhr an einer frei zugänglichen Baustelle im Bereich Alte Leimengrube/Langgewannstraße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein aufmerksamer Anwohner hörte verzweifelte Hilferufe, entdeckte den verletzten jungen Mann und setzte sofort den Notruf ab.

Der 28-Jährige war auf die Bodenplatte der Grube gefallen, wo ihn mehrere Metallstangen, sogenannte Bewehrungsstangen, durchbohrt hatten. Diese massiven Verletzungen waren lebensgefährlich.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an. Gemeinsam gelang es ihnen, den Mann zu befreien und in ein Krankenhaus zu bringen. Inzwischen schwebt der 28-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.