Mann verletzt zwei Mitarbeiter im Einkaufsmarkt mit Messer: Polizei schnappt Täter

Ulm - Bei einem Messerangriff in einem Einkaufsmarkt in Ulm am Mittwoch sind zwei Mitarbeiter verletzt worden.

Der Mann ging in dem Shoppingcenter mit einem Messer auf Menschen los. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Einsatzkräfte konnten ihn nach dem Verlassen des Elektronikmarktes an der Blaubeurer Straße fassen – dabei kam es laut dem Sprecher zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei.

Der mutmaßliche Angreifer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Opfer kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei besteht für die Öffentlichkeit keine Gefahr. "Kursierende Gerüchte zu einem Amoklauf können nicht bestätigt werden", sagte der Sprecher.