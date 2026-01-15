Mann von Gruppe zu Boden getreten: Passanten setzen erst 90 Minuten später Notruf ab
Bonn - Nach einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff auf einen 35-Jährigen in Bonn, bei dem der Mann schwere Verletzungen erlitt, hat der polizeiliche Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.
Nach Angaben der Kriminalpolizei vom Donnerstag hatte sich der Vorfall bereits in der Nacht auf den 23. Dezember 2025 in der Bonner Innenstadt ereignet. Demnach hielt sich der 35-Jährige nach bisherigem Stand der Ermittlungen vor einem Schnellimbiss in der Maximilianstraße auf, als aus Richtung der Kaiserstraße eine Gruppe von mehreren Männern auf ihn zukam.
"Die Personen trugen nach Angaben des Geschädigten eine einheitliche Bekleidung, die als Burschenschaftsuniform mit Mützen und schwarz-rot-goldenen Bändern beschrieben wurde", schilderte ein Polizeisprecher.
Aus der Gruppe heraus sei es dann zunächst zu verbalen Provokationen gekommen, die sich offenbar auf Buttons mit politischen Statements bezogen, die an der Kopfbedeckung des 35-Jährigen angebracht waren, als die Situation eskalierte.
Den Angaben zufolge kam es im weiteren Verlauf zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten, bei der der Geschädigte jedoch durch Tritte zu Boden gebracht und dabei schwer am Fuß verletzt wurde. Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Männer in unbekannte Richtung und ließen den 35-Jährigen zurück.
Polizei gibt Täterbeschreibung heraus: Angreifer trugen Burschenschaftsuniformen
Erst rund 90 Minuten nach dem Angriff alarmierten Passanten den Rettungsdienst, der sich um den 35-Jährigen kümmerte. Die Polizei wurde hingegen nicht verständigt.
Der Geschädigte habe sich zudem erst später einer medizinischen Untersuchung unterzogen, bei der mehrfache Bänderrisse festgestellt wurden, die bereits operativ behandelt werden mussten. "Am 30.12.2025 erfolgte schließlich eine Anzeigenerstattung bei der Polizei", hieß es seitens der Beamten.
Da sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen Hinweise auf eine mögliche politische Motivation der Tat ergaben, hat der Staatsschutz der Bonner Polizei die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Dazu wurde auch eine Beschreibung zweier Täter herausgegeben.
Täter 1:
- etwa 30 Jahre alt
- circa 1,70 Meter groß
- breite Statur
- Bart
- trug die beschriebene Uniform
- sprach akzentfrei Deutsch
Täter 2:
- etwa 25 bis 30 Jahre alt
- circa 1,85 Meter groß
- schlanke Statur
- trug die beschriebene Uniform
- sprach akzentfrei Deutsch
Zeugen sollen sich an die Polizei wenden
Der Tatort war zum Tatzeitpunkt sehr belebt, die Ermittler hoffen daher auf Zeugenhinweise.
Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zur Identität der beschriebenen Personengruppe machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 oder per E-Mail an [email protected] bei den Beamten zu melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa