Mann von Gruppe zu Boden getreten: Passanten setzen erst 90 Minuten später Notruf ab

Bonn - Nach einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff auf einen 35-Jährigen in Bonn, bei dem der Mann schwere Verletzungen erlitt, hat der polizeiliche Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen .

Die Polizei ist nach einem Angriff auf einen 35-Jährigen in Bonn auf der Suche nach Zeugen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Kriminalpolizei vom Donnerstag hatte sich der Vorfall bereits in der Nacht auf den 23. Dezember 2025 in der Bonner Innenstadt ereignet. Demnach hielt sich der 35-Jährige nach bisherigem Stand der Ermittlungen vor einem Schnellimbiss in der Maximilianstraße auf, als aus Richtung der Kaiserstraße eine Gruppe von mehreren Männern auf ihn zukam.

"Die Personen trugen nach Angaben des Geschädigten eine einheitliche Bekleidung, die als Burschenschaftsuniform mit Mützen und schwarz-rot-goldenen Bändern beschrieben wurde", schilderte ein Polizeisprecher.

Aus der Gruppe heraus sei es dann zunächst zu verbalen Provokationen gekommen, die sich offenbar auf Buttons mit politischen Statements bezogen, die an der Kopfbedeckung des 35-Jährigen angebracht waren, als die Situation eskalierte.

Den Angaben zufolge kam es im weiteren Verlauf zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten, bei der der Geschädigte jedoch durch Tritte zu Boden gebracht und dabei schwer am Fuß verletzt wurde. Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Männer in unbekannte Richtung und ließen den 35-Jährigen zurück.