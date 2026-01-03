Mann will mit Spielzeugpistole Bäckerei ausrauben, das geht gehörig schief!

Der 41-jährige, der Polizei bekannte Mann bedrohte mit der Spielzeugwaffe den Verkäufer. Der durchschaute den Bluff, dann kam die Polizei.

Von Lena Brandner

Würzburg - Die Bundespolizei hat einen Mann mit einer Spielzeugwaffe am Würzburger Hauptbahnhof festgenommen.

Der 41-Jährige wollte mit der Spielzeugpistole eine Bäckerei ausrauben, doch der Verkäufer durchschaute den Bluff. (Symbolbild)
Der 41-Jährige wollte mit der Spielzeugpistole eine Bäckerei ausrauben, doch der Verkäufer durchschaute den Bluff. (Symbolbild)  © Bildmontage: 123rf/copterandmom, 123rf/thebigland

Der 41-Jährige soll versucht haben, damit eine Bäckerei und einen Lebensmittelladen auszurauben, wie die Bundespolizei mitteilte. Außerdem soll er mehrere Reisende bedroht haben.

Den Angaben nach teilten mehrere Reisende einer Streife der Bundespolizei am Freitagabend mit, dass sie einen Mann mit Waffe am Bahnhof gesehen hätten. Einsatzkräfte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn fest.

Auswertungen von Überwachungskameras hätten ergeben, dass der Mann unter Vorhalt der Waffenattrappe Geld und Lebensmittel erbeuten wollte.

Der Mitarbeiter der Bäckerei erkannte laut einem Sprecher der Bundespolizei, dass die Waffe nicht echt war, und gab ihm deswegen nichts. In dem zweiten Laden sei der Mann festgenommen worden.

Bei der Polizei sei der Mann bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt. Gegen den 41-Jährigen werde wegen des Verdachts des versuchten Raubes, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Ein Richter erließ demnach am Samstag Haftbefehl.

