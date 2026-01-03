Mann will mit Spielzeugpistole Bäckerei ausrauben, das geht gehörig schief!

Würzburg - Die Bundespolizei hat einen Mann mit einer Spielzeugwaffe am Würzburger Hauptbahnhof festgenommen.

Der 41-Jährige wollte mit der Spielzeugpistole eine Bäckerei ausrauben, doch der Verkäufer durchschaute den Bluff. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/copterandmom, 123rf/thebigland

Der 41-Jährige soll versucht haben, damit eine Bäckerei und einen Lebensmittelladen auszurauben, wie die Bundespolizei mitteilte. Außerdem soll er mehrere Reisende bedroht haben.

Den Angaben nach teilten mehrere Reisende einer Streife der Bundespolizei am Freitagabend mit, dass sie einen Mann mit Waffe am Bahnhof gesehen hätten. Einsatzkräfte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn fest.

Auswertungen von Überwachungskameras hätten ergeben, dass der Mann unter Vorhalt der Waffenattrappe Geld und Lebensmittel erbeuten wollte.

Der Mitarbeiter der Bäckerei erkannte laut einem Sprecher der Bundespolizei, dass die Waffe nicht echt war, und gab ihm deswegen nichts. In dem zweiten Laden sei der Mann festgenommen worden.