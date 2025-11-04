Mazda brennt lichterloh und kann nicht mehr gerettet werden

Roßleben - Die Feuerwehr musste am frühen Dienstagmorgen nach Roßleben (Kyffhäuserkreis) ausrücken.

Der Mazda war nicht mehr zu retten. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Gegen 3.15 Uhr hatte ein auf dem Richard-Hüttig-Platz abgestellter Mazda lichterloh gebrannt.

Die Kameraden der Feuerwehr waren zügig vor Ort und konnten die Flammen löschen. Das Auto war allerdings nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte.

Durch das Feuer wurde außerdem ein unweit entferntes Auto ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Den Angaben nach entstand ein Gesamtsachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Eine Brandstiftung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, erklärten die Beamten.