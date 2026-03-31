Mehr als 17.000 Euro Falschgeld: Mann fliegt beim Bezahlen in der Innenstadt auf

Nürnberg - In der Nürnberger Innenstadt ist ein 22-Jähriger aufgefallen, als er mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen wollte. Die alarmierte Polizei entdeckte bei dem Mann zu Hause weitere Blüten.

Der 22-Jährige wurde festgenommen. Ein Haftrichter wird über das weitere Vorgehen entscheiden. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Beamten am Dienstag bekannt gaben, ereignete sich der Vorfall in der Montagnacht gegen 22.10 Uhr.

Der syrische Staatsbürger hatte versucht, mit einem falschen Fünfziger zu bezahlen.

"Eine Zeugin stellte bei der Überprüfung des Geldscheins fest, dass es sich um eine Fälschung handelte, und verständigte die Polizei", teilen die mittelfränkischen Ermittler mit.

"Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Mann daraufhin vorläufig fest." Als sie den 22-Jährigen durchsuchten, entdeckten sie noch mehr falsche Banknoten bei ihm.

Bei einer daraufhin durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden noch weitere Blüten im Wert von mehr als 17.000 Euro sichergestellt.