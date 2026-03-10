Schüsse und giftiger Qualm in Mannheimer Innenstadt: 17 Verletzte
Mannheim - Ein Vorfall hat am Dienstagvormittag einen Großeinsatz in der Mannheimer Innenstadt ausgelöst. Ein Gebäude musste evakuiert werden. Die Ursache: Schüsse aus einer Schreckschusswaffe im Treppenhaus.
Gegen 11 Uhr rückte die Polizei ins Quadrat E 3, einem der Mannheimer Häuserblöcke in der Innenstadt, aus. In einem Mehrfamilienhaus traten bei mehreren Bewohnern Augen- und Atemwegsreizungen auf. Auch die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.
Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt und der Straßenbahnverkehr in der Shoppingmeile eingestellt.
Die zunächst unklare Lage konnte durch die Spezialkräfte der Polizei schnell aufgeklärt werden. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stießen die Beamten im Treppenhaus auf mehrere leere Patronenhülsen.
Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei hat eine bislang unbekannte Person dort mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben.
"Ob Reizstoffmunition verwendet oder darüber hinaus ein Reizstoff versprüht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", teilten die Beamten am Nachmittag mit.
Eine Person kam ins Krankenhaus
Insgesamt 17 Personen erlitten körperliche Beschwerden durch die freigesetzten Stoffe.
Während die meisten Betroffenen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden konnten, musste eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Inzwischen konnten die Absperrungen rund um E 3 wieder aufgehoben werden. Die Bewohner sind zurück in ihren Wohnungen. Das Revier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
Titelfoto: Priebe/pr-video