Schüsse und giftiger Qualm in Mannheimer Innenstadt: 17 Verletzte

Mannheim - Ein Vorfall hat am Dienstagvormittag einen Großeinsatz in der Mannheimer Innenstadt ausgelöst. Ein Gebäude musste evakuiert werden. Die Ursache: Schüsse aus einer Schreckschusswaffe im Treppenhaus.

Wegen des Großeinsatzes riegelte die Polizei den betroffenen Bereich in der Innenstadt zeitweise ab. © Priebe/pr-video

Gegen 11 Uhr rückte die Polizei ins Quadrat E 3, einem der Mannheimer Häuserblöcke in der Innenstadt, aus. In einem Mehrfamilienhaus traten bei mehreren Bewohnern Augen- und Atemwegsreizungen auf. Auch die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt und der Straßenbahnverkehr in der Shoppingmeile eingestellt.

Die zunächst unklare Lage konnte durch die Spezialkräfte der Polizei schnell aufgeklärt werden. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stießen die Beamten im Treppenhaus auf mehrere leere Patronenhülsen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei hat eine bislang unbekannte Person dort mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben.

"Ob Reizstoffmunition verwendet oder darüber hinaus ein Reizstoff versprüht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", teilten die Beamten am Nachmittag mit.