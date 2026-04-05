Mehrere Autos in Traunstein beschädigt: Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Traunstein - Auf einem Pendlerparkplatz in der Gabelsbergerstraße habe ein Feuer an mehreren Autos für einen Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe gesorgt.

Laut Polizei gibt es Hinweise, dass es sich dabei um Brandstiftung gehandelt haben könnte. © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

Reporter vor Ort sprachen anfangs von vier angezündeten Autos. Die Polizei gab inzwischen bekannt, dass offenbar nur ein Auto – ein Skoda –angezündet wurde.

Allerdings haben die Flammen auf ein zweites Auto übergegriffen. Umherfliegende Splitter hätten für weitere Schäden gesorgt.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Ostersonntag um kurz nach Mitternacht.

"Für die Beamten ergaben sich Hinweise, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt worden sein könnte, weshalb in dem Fall auch um Zeugenhinweise gebeten wird", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

"Menschen kamen nicht zu Schaden." Die Kripo Traunstein hat die Untersuchung übernommen.