Mehrere Autos in Traunstein beschädigt: Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Mitten in der Nacht brennt ein Auto lichterloh auf einem Parkplatz – dann greifen die Flammen auf einen zweiten Wagen über.

Von Marco Schimpfhauser

Traunstein - Auf einem Pendlerparkplatz in der Gabelsbergerstraße habe ein Feuer an mehreren Autos für einen Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe gesorgt.

Laut Polizei gibt es Hinweise, dass es sich dabei um Brandstiftung gehandelt haben könnte.
Laut Polizei gibt es Hinweise, dass es sich dabei um Brandstiftung gehandelt haben könnte.  © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

Reporter vor Ort sprachen anfangs von vier angezündeten Autos. Die Polizei gab inzwischen bekannt, dass offenbar nur ein Auto – ein Skoda –angezündet wurde.

Allerdings haben die Flammen auf ein zweites Auto übergegriffen. Umherfliegende Splitter hätten für weitere Schäden gesorgt.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Ostersonntag um kurz nach Mitternacht.

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"Für die Beamten ergaben sich Hinweise, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt worden sein könnte, weshalb in dem Fall auch um Zeugenhinweise gebeten wird", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

"Menschen kamen nicht zu Schaden." Die Kripo Traunstein hat die Untersuchung übernommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0861/98730 bei den Ermittlern – oder bei jeder anderen Polizeidienststelle – zu melden. 

Titelfoto: 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

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