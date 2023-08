Mehrere Fahrräder geklaut: Polizei sucht Zeugen

Die geklauten Fahrräder haben insgesamt einen Wert von mehr als 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zu den Diebstählen. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Ein Diebstahl ereignete sich im Zwickauer Ortsteil Pölbitz. Zwischen 15 Uhr am Donnerstagnachmittag und 19 Uhr am Freitag klauten die Diebe ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube aus einem Haus an der Barbarastraße. Das Herrenrad hatte zudem rote Streifen. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 950 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Angaben zu den Tätern oder dem Fahrrad machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Zwickau unter Telefon 0375/428102 entgegengenommen.

In Meerane bedienten sich Diebe dagegen in einem Schuppen. Zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 6.30 Uhr am Freitag verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Grundstück in der Pestalozzistraße.

"Aus einem Schuppen entwendeten sie zwei Fahrräder im Wert von rund 2400 Euro. Es handelte sich dabei um ein rotes Mountainbike der Marke Trek und ein violettes Mountainbike der Marke Liv", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Samstag.