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Mehrere Tausend Euro Schaden am Feiertag: Einbrecher hebeln Fenster auf

In Döbeln sind Einbrecher am Karfreitag in ein Einfamilienhaus in der Ahornstraße eingestiegen. Sie klauten mehrere Tausend Euro Bargeld.

Von Victoria Winkel

Döbeln - Ausgerechnet am Feiertag: Einbrecher haben am Karfreitag in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) ein Einfamilienhaus heimgesucht.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so in das Einfamilienhaus ein. (Symbolbild)
Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so in das Einfamilienhaus ein. (Symbolbild)  © Sebastian Decoret/ 123 RF

Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen 17 und 20.50 Uhr in das Haus in der Ahornstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und kamen so in das Gebäude.

"Bis auf einen wurden alle Räume durchsucht. Aus einem Schrank im Schlafzimmer wurden mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet", so ein Polizeisprecher.

Neben dem Stehlschaden entstanden auch noch etwa 500 Euro Schaden an dem Fenster. Die Täter konnten laut Polizei unerkannt flüchten.

Titelfoto: Sebastian Decoret/ 123 RF

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