22.05.2023 16:25 Mehrfache Brandstiftung und Einbruch: Was ist nur an Schule in Schöningen los?

In der vergangenen Woche wurde in eine Schule in Schöningen eingebrochen. Zuvor kam es immer wieder zu Fällen von Brandstiftungen. Die Polizei ermittelt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Schöningen - In der vergangenen Woche kam es zu einem erneuten Zwischenfall in einer Schule in Schöningen (Landkreis Helmstedt). Nach mehreren Fällen von Brandstiftung wurde nun ein Einbruch gemeldet. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Laut der Polizei Wolfsburg sollen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen in die Schule in der Eichendorffstraße eingebrochen sein. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich die unbekannten Eindringlinge über den Pausenhof Zutritt in das Schulgebäude verschafft hatten. Hierfür öffneten sie gewaltsam eine Zugangstür. Im Inneren der Schule durchsuchten die Täter diverse Unterrichtsräume und knackten Schränke. Hierbei entwendeten sie mehrere Computer mit Zubehör und ergriffen anschließend die Flucht. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unbekannt. Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus Schon zuvor berichtete TAG24 darüber, dass die Schule mehrfach Ziel von Brandstiftung wurde. Unbekannte Täter hatten wiederholt Müllcontainer auf dem Schulhof entzündet. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen konnte damals Schlimmeres verhindert werden.

Ob zwischen den Brandstiftungen und dem Einbruch ein Tatzusammenhang besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben, und bittet darum, Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen unter der Rufnummer 05352/95105-0 weiterzuleiten.

