Mercedes-Fahrer fährt mit Baby auf dem Schoß durch Freital

Freital - Die Polizei des Reviers Freital-Dippoldiswalde hat im Freitaler Ortsteil Döhlen einen Mercedes-Fahrer mit Baby auf dem Schoß gestoppt.

Am Sonntag stoppte die Polizei einen Mercedes-Fahrer, der ein Baby auf dem Schoß hatte. (Symbolbild) © 123RF/liuntova

Der 35-Jährige war am Sonntag gegen 12.45 Uhr mit dem Sprinter auf der Dresdner Straße unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde.

Nicht nur der neun Monate alte Säugling auf dem Schoß fiel den Polizisten negativ auf. Auch ein Hund, der sich im Fußraum befand, war nicht gesichert.

Darüber hinaus hatte der Fahrer keinen Führerschein bei sich.