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Mercedes-Fahrer fährt mit Baby auf dem Schoß durch Freital
Freital - Die Polizei des Reviers Freital-Dippoldiswalde hat im Freitaler Ortsteil Döhlen einen Mercedes-Fahrer mit Baby auf dem Schoß gestoppt.
Der 35-Jährige war am Sonntag gegen 12.45 Uhr mit dem Sprinter auf der Dresdner Straße unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde.
Nicht nur der neun Monate alte Säugling auf dem Schoß fiel den Polizisten negativ auf. Auch ein Hund, der sich im Fußraum befand, war nicht gesichert.
Darüber hinaus hatte der Fahrer keinen Führerschein bei sich.
Nachdem die ganzen Ordnungswidrigkeiten aufgenommen wurden, musste der Mann den Transporter stehen lassen, da er auch keinen Kindersitz dabeihatte.
Titelfoto: 123RF/liuntova