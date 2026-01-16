Messer in der Hand: Betrunkener versetzt Restaurantgäste in Angst

Euskirchen - Schockmoment am Donnerstagabend in der Euskirchener Innenstadt: In einem Restaurant auf der Hochstraße hat ein stark betrunkener Mann Gäste mit einem Messer in Angst und Schrecken versetzt.

Die Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann in Euskirchen in Gewahrsam. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Laut Polizei tauchte der 46-jährige Obdachlose gegen 18.55 Uhr plötzlich in dem Lokal auf und setzte sich ungefragt zu anderen Gästen an den Tisch.

Kurz darauf griff er zu einem Buttermesser und begann damit, leicht gegen ein Tischbein zu schlagen. Für die Gäste war die Situation sofort unheimlich, einige fühlten sich bedroht.

Die Restaurantbesitzerin griff ein und forderte den Mann auf, das Lokal zu verlassen. Ein 18-jähriger Gast ging vorsichtshalber ebenfalls nach draußen.



Doch damit war die Sache noch nicht vorbei: Der alkoholisierte Mann folgte dem jungen Gast vor die Tür. Dabei hielt er das Messer weiterhin in der Hand und stellte sich dem 18-Jährigen bedrohlich in den Weg.