Messerangreifer von Siegburg geschnappt: Ein Streit soll schuld sein

In Siegburg wurde in der Nacht zum 9. Oktober ein 41-Jähriger auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt. Jetzt wurde der Tatverdächtige geschnappt.

Siegburg - In Siegburg wurde in der Nacht zum 9. Oktober ein 41-Jähriger auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger geschnappt werden.

Beamte nahmen den Mann (41) am Freitag in Siegburg fest. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizei verdichteten sich nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission die Hinweise auf einen 38-Jährigen als Täter.

Dem Mann wird vorgeworfen, im Rahmen eines Streits auf der Straße zugestochen zu haben.

Am Donnerstag (16. Oktober) machten die Beamten dann kurzen Prozess: Sie nahmen den mutmaßlichen Angreifer in Siegburg fest.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft hatte ein Richter bereits einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Am Freitag wurde der Mann dann dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

