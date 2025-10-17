Messerangreifer von Siegburg geschnappt: Ein Streit soll schuld sein

Siegburg - In Siegburg wurde in der Nacht zum 9. Oktober ein 41-Jähriger auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger geschnappt werden.

Beamte nahmen den Mann (41) am Freitag in Siegburg fest. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizei verdichteten sich nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission die Hinweise auf einen 38-Jährigen als Täter.

Dem Mann wird vorgeworfen, im Rahmen eines Streits auf der Straße zugestochen zu haben.

Am Donnerstag (16. Oktober) machten die Beamten dann kurzen Prozess: Sie nahmen den mutmaßlichen Angreifer in Siegburg fest.