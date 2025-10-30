Messerangriff in Supermarkt: Brachte 33-Jähriger deshalb Teenager um?

Lemgo - Zehn Tage nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 16-Jährigen in einem Supermarkt im Kreis Lippe schweigt der Tatverdächtige weiterhin gegenüber den Ermittlungsbehörden. Das sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz der Deutschen Presse-Agentur.

Im Kreis Lippe hat ein 33-jähriger Mann in einem Supermarkt einen 16-Jährigen erstochen. © Christian Müller/dpa

Möglicherweise liege bei dem 33-jährigen Angreifer eine psychische Erkrankung vor. Zumindest lasse sich das aus dem Tatgeschehen ableiten.

Deshalb sei, wie immer bei vergleichbaren Tötungsdelikten, ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben worden.

Der deutsche Tatverdächtige, der in Untersuchungshaft sitzt, und das 16-jährige Opfer hatten sich nach früheren Angaben nicht gekannt.

Der 33-Jährige soll den Schüler grundlos und ohne Vorgeschichte im Kassenbereich eines Supermarktes mit einem Messer angegriffen und getötet haben.