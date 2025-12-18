Messerangriff in Wohnung? Frau mit Schnittverletzung gefunden - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Hagen - Polizeieinsatz am frühen Morgen in Hagen: Am heutigen Donnerstag wurde eine 24-jährige Frau mit einer Schnittverletzung in ihrer Wohnung aufgefunden!

Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Polizei zwei Personen festnehmen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei mitteilte, begannen die Beamten gegen 7.30 Uhr im Bereich der Elmenhorststraße mit der Fahndung nach dem Täter.

Dank mehrerer Hinweise konnten die Ermittler kurz darauf zwei Personen festnehmen - einen 38-jährigen Mann und eine 46-jährige Frau.

Ob die beiden mit der Tat in Verbindung stehen, ist bisher unklar.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine mögliche Tatwaffe wurde in der Nähe des Hauses gefunden.