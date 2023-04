Messerattacke am Ostersonntag: Mann tötet seine eigene Frau

Herne - Die Polizei in Bochum ermittelt derzeit gegen einen 49-Jährigen, der am Ostersonntag seine Ehefrau (†53) in Herne erstochen haben soll.

Die Polizei Bochum hat im Fall des 49-Jährigen eine Mordkommission eingerichtet. (Symbolbild) © 123rf/nx123nx

Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, habe sich die Tat am Ostersonntag, den 9. April, gegen 2.15 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gräffstraße in Herne (NRW) ereignet.

Laut Ermittlungen habe der Mann mehrfach mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen und sie dabei tödlich verletzt. Der 49-Jährige konnte noch am Tatort in der Wohnung festgenommen werden.

Weil der 49-Jährige Verletzungen aufwies, wurde er intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Eine am 9. April durchgeführte Obduktion der getöteten 53-Jährigen ergab, dass sie durch massive Stichverletzungen starb.

Die Polizei Bochum hat eine Mordkommission eingerichtet.