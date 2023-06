Messerattacke in Neuss: Mann (45) schwebt in Lebensgefahr, mutmaßlicher Täter in U-Haft

Neuss - Lebensgefährliche Messerattacke in Neuss! Ein Obdachloser (31) soll einen 45-Jährigen angegriffen und so schwer verletzt haben, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste.

Rettungskräfte und Ärzte konnten nach einem Messerangriff in Neuss das Leben eines 45-Jährigen retten. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Das Opfer hat nach Angaben der Polizei wie der mutmaßliche Täter keinen festen Wohnsitz und befindet sich am heutigen Dienstag - einen Tag nach der Attacke - außer Lebensgefahr.

Der 31-Jährige steht derweil unter dringendem Tatverdacht und sitzt auf Anweisung eines Richters in Untersuchungshaft.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll er am Montag gegen 14 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft am Derendorfweg mit einem Messer auf den 45-Jährigen eingestochen haben.

Polizisten fanden den lebensgefährlich verletzten Mann nach einem Hinweis und leiteten sofort eine Fahndung ein. Kurz darauf wurde der 31-Jährige gestellt und festgenommen.