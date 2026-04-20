Messerattacke in Witterschlick: Polizei nimmt Verdächtigen fest
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Von Dayan Djajadisastra
Witterschlick – Nach einem Messerangriff in einer Wohnung in Witterschlick (Rhein-Sieg-Kreis) hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen.
Wie die Beamten mitteilten, kam es in der Nacht zu Samstag in einer Wohnung zu einem Streit zwischen zwei Männern.
Dabei soll ein 39-Jähriger einen 48-Jährigen mit einem Messer am Bein verletzt haben und anschließend geflüchtet sein.
Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt, die Polizei leistete Erste Hilfe.
Der Tatverdächtige wurde am Sonntagabend im Bereich des Bonner Hauptbahnhofs von der Bundespolizei kontrolliert und vorläufig festgenommen.
Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa