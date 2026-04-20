Messerattacke in Witterschlick: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Witterschlick – Nach einem Messerangriff in einer Wohnung in Witterschlick (Rhein-Sieg-Kreis) hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde am Bonner Hauptbahnhof von der Bundespolizei festgenommen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Beamten mitteilten, kam es in der Nacht zu Samstag in einer Wohnung zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Dabei soll ein 39-Jähriger einen 48-Jährigen mit einem Messer am Bein verletzt haben und anschließend geflüchtet sein.

Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt, die Polizei leistete Erste Hilfe.

