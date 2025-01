Missbrauch von Kindern und Jugendlichen: Großer Polizei-Schlag in Hessen

Zahlreiche Polizisten rückten über mehrere Tage hinweg aus und durchsuchten Wohnungen in ganz Hessen. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Insgesamt seien 2084 "deliktspezifische Gegenstände" sichergestellt worden. Darunter befänden sich Hunderte von Speichermedien. Diese würden nun ausgewertet. Die Beschuldigten stünden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand nicht im Austausch miteinander.

Die Polizei schlug im Rahmen der tagelangen Aktion unter anderem in Frankfurt am Main, in Darmstadt, in Wiesbaden, in Gießen und in Kassel zu. Ebenso kam es zu Durchsuchungen in zahlreichen Landkreisen.

"Die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist eine der wichtigsten Aufgaben der hessischen Polizei. Wir setzen unseren Einsatz in diesem Deliktfeld daher auch in diesem Jahr konsequent fort", unterstrich Andreas Röhrig (64), der Präsident des Hessischen Landeskriminalamts.

Bereits im zurückliegenden Jahr hatte es mehrere vergleichbare Polizeiaktionen in Hessen gegeben.