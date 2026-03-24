Mit 130 km/h geflüchtet: 14-Jähriger klaut Auto seiner Eltern

Jena - Ein 14-Jähriger hat sich in Jena das Auto seiner Eltern genommen und sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Während seiner Flucht vor den Beamten beschädigte der 14-Jährige auch noch einen Hinterreifen "seines" Autos. (Symbolfoto) © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Bodo Schackow/dpa

Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil es am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr mit hoher Geschwindigkeit den Spitzweidenweg stadtauswärts entlanggefahren war.

Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf, doch der Fahrer ignorierte die Signale der Einsatzkräfte und raste mit einem Tempo von bis zu 130 km/h davon, wie die Beamten erklärten.

Auf Höhe der Straße "Am Egelsee" hielt der Fahrer an, sodass die Streife ihn stellen konnte. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei den Fahrern um einen 14-Jährigen handelte. Den Angaben nach hatte er sich den Autoschlüssel von seinen Eltern einfach genommen.

Während der Fahrt und der Flucht vor der Polizei hatte der Jugendliche den rechten Hinterreifen des Autos demoliert.