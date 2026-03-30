Mit 200 km/h durch die Nacht: 19-Jähriger rast trotz Fahrverbot über Autobahn
Von Tizian Gerbing
Erlangen - Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mit rund 200 km/h über Autobahnen bei Erlangen gerast. Der Mann hatte bereits ein Fahrverbot.
Der Fahrer fiel einer Polizeistreife auf der A3 in Richtung Würzburg auf.
Dort fuhr er bei erlaubten 100 km/h etwa doppelt so schnell. Auch bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h setzte er seine Fahrt mit hohem Tempo fort.
Am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen wechselte er auf die A73 und überholte mehrfach andere Fahrzeuge über den Standstreifen. Dabei erreichte er laut Polizei erneut nahezu 200 km/h.
Der Mann verließ die Autobahn und missachtete im Erlanger Stadtgebiet zwei rote Ampeln.
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 19-Jährigen bereits ein Fahrverbot bestand.
Im Wagen saßen zudem vier Mitfahrer im Alter von 16 bis 18 Jahren.
Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagte die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens trotz Fahrverbots ermittelt.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolfoto)