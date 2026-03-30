Mit 200 km/h durch die Nacht: 19-Jähriger rast trotz Fahrverbot über Autobahn

Erlangen - Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mit rund 200 km/h über Autobahnen bei Erlangen gerast. Der Mann hatte bereits ein Fahrverbot.

Der junge Mann raste mit fast 200 km/h über die Autobahn. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Fahrer fiel einer Polizeistreife auf der A3 in Richtung Würzburg auf.

Dort fuhr er bei erlaubten 100 km/h etwa doppelt so schnell. Auch bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h setzte er seine Fahrt mit hohem Tempo fort.

Am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen wechselte er auf die A73 und überholte mehrfach andere Fahrzeuge über den Standstreifen. Dabei erreichte er laut Polizei erneut nahezu 200 km/h.

Der Mann verließ die Autobahn und missachtete im Erlanger Stadtgebiet zwei rote Ampeln.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 19-Jährigen bereits ein Fahrverbot bestand.

Im Wagen saßen zudem vier Mitfahrer im Alter von 16 bis 18 Jahren.