Mit bis zu 220 km/h: Druffi-Fahrer liefert sich lebensgefährliche Verfolgungsjagd mit Polizei

Wiesbaden - Diese Verfolgungsjagd hätte so auch in einem Hollywoodstreifen stattfinden können - die Gefahr war jedoch real! Durch ganze drei Bundesländer war ein Mann aus der Schweiz vor der Polizei geflüchtet, nachdem diese ihn in der Nacht auf Samstag an einem Rasthof in Hessen kontrollieren wollte.