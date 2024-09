Mit drei Promille: Flucht im Paket-Lieferwagen endet für Alkoholdieb kläglich

Zweibrücken - Mit einer ganzen Serie von Straftaten und einer Chaos-Fahrt durch Zweibrücken ( Rheinland-Pfalz ) hat ein stockbesoffener 45 Jahre alter Mann am gestrigen Freitag die Polizei in Atem gehalten.

Die Flucht mit dem Paket-Lieferwagen endete im Gebüsch, dann ging es zu Fuß weiter. © Polizeidirektion Pirmasens

Ein Sprecher schilderte am heutigen Samstag die Vorfälle. Demnach hatte gegen 18 Uhr eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Quebecstraße die Polizei verständigt: Ein Mann habe mehrere Flaschen Alkohol geklaut, sich hinter das Steuer seines Paket-Lieferwagens gesetzt und sei davon gefahren.

Eine Polizeistreife nahm sich der Sache an und in der Steinhauser Straße entdeckten die Polizisten den Lieferwagen, der in Richtung des Outlet-Centers fuhr.

Auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte der 45-Jährige, indem er beschleunigte. Dann hielt er in der Straße "Am Funkturm" plötzlich an.

Auch der Polizeiwagen stoppte und einer der Beamten ging laut dem Sprecher zur Fahrertür des Lieferwagens.

Doch als er die Tür öffnen wollte, fuhr der Mann los und schleifte den Polizisten, der sich dabei verletzte, eine kurze Strecke mit.