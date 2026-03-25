Mit fast 300 km/h über die Autobahn: Polizei stoppt Raser erst nach 60 Kilometern

Rosenheim/Haar - Mit teils über 240 km/h rasten zwei junge Autofahrer über die A99 in Bayern und missachteten dabei mehrere Verkehrsregeln. Erst nach etwa 60 Kilometern konnte die Polizei die 24 und 25 Jahre alten Sportwagenfahrer stoppen.

Der Sportwagen wurde beschlagnahmt. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Zwischenzeitlich seien die Beamten mit rund 240 km/h auf ihrem Tacho den Fahrzeugen nicht mehr hinterhergekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Auf der Strecke gibt es demnach mehrere Geschwindigkeitsbegrenzungen, die von den beiden missachtet wurden. Die PS-starken Boliden waren den Angaben zufolge getunt und in der Lage, bis etwa 300 Kilometer pro Stunde zu fahren.

Zuvor hatte ein Zeuge auf der A99 nahe der Anschlussstelle Haar (Landkreis München) den Notruf gewählt, weil die beiden Raser am Dienstag anderen Fahrzeugen immer wieder dicht aufgefahren waren und rechts überholt hatten. Danach fuhren die jungen Männer auf die A8 in Richtung Salzburg.

Teile der waghalsigen Fahrt dokumentierten Beamte dann aus einem Streifenwagen.