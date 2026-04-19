Mit knapp drei Promille unterwegs: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Burg (bei Magdeburg) - Die Polizei konnte am Samstagabend in Burg ( Jerichower Land ) einen stark betrunkenen Fahrradfahrer aufgreifen.

Der Fahrradfahrer ließ sich freiwillig von den Beamten kontrollieren. (Symbolfoto) © 123/palinchak

Der 46-Jährige war gegen 22.57 Uhr in der Straße "Unterm Hagen" mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einer Streife der Polizei verdachtsunabhängig überprüft wurde.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest konnte ein Wert von 2,89 Promille bei dem Radler festgestellt werden, so das Polizeirevier Jerichower Land.

Aufgrund des hohen Alkoholwertes wurde der 46-Jährige zur Durchführung einer Blutprobenentnahme in ein örtliches Krankenhaus gebracht.