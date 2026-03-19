Mit Schürze und Kopftuch: 21-Jähriger spielt Omi und überführt Telefonbetrüger

Bayreuth - Hier wurde ganz gewaltig die "Uno Reverse"-Karte gespielt: Ein junger Mann hat mit Schürze und Kopftuch als Oma verkleidet Telefonbetrügern das Handwerk gelegt. Die Ermittler sprechen von einer "oscarreifen Darbietung eines couragierten 21-Jährigen".

Ein 32-jähriger polnischer Staatsangehöriger konnte bei der inszenierten Übergabe widerstandslos festgenommen werden. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Allein am Mittwoch registrierten die Beamten im Landkreis Bayreuth 22 Fälle von Callcenterbetrügern. Zwei davon waren für die Kriminellen erfolgreich.

Ganz anders, als sich der junge Mann aktiv ins Geschehen einmischte und darum ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte.

Als der 21-Jährige nämlich angerufen wurde, legte er nicht einfach auf – sondern ging auf die ihm bekannte Masche ein.

Ein angeblicher Staatsanwalt behauptete, ein Familienangehöriger des jungen Mannes hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet.

Eine sofortige Haftstrafe könne nur mit einer Kaution abgewendet werden. Der Mann aus der Gemeinde Ahorntal tat so, als würde er auf den Trick hereinfallen – und alarmierte nebenbei die Polizei.