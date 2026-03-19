Mit Schürze und Kopftuch: 21-Jähriger spielt Omi und überführt Telefonbetrüger
Bayreuth - Hier wurde ganz gewaltig die "Uno Reverse"-Karte gespielt: Ein junger Mann hat mit Schürze und Kopftuch als Oma verkleidet Telefonbetrügern das Handwerk gelegt. Die Ermittler sprechen von einer "oscarreifen Darbietung eines couragierten 21-Jährigen".
Allein am Mittwoch registrierten die Beamten im Landkreis Bayreuth 22 Fälle von Callcenterbetrügern. Zwei davon waren für die Kriminellen erfolgreich.
Ganz anders, als sich der junge Mann aktiv ins Geschehen einmischte und darum ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte.
Als der 21-Jährige nämlich angerufen wurde, legte er nicht einfach auf – sondern ging auf die ihm bekannte Masche ein.
Ein angeblicher Staatsanwalt behauptete, ein Familienangehöriger des jungen Mannes hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet.
Eine sofortige Haftstrafe könne nur mit einer Kaution abgewendet werden. Der Mann aus der Gemeinde Ahorntal tat so, als würde er auf den Trick hereinfallen – und alarmierte nebenbei die Polizei.
Nach Stunden des Hinhaltens klickten die Handschellen
"Über mehrere Stunden hielt er den Kontakt zu den Tätern aufrecht, wobei er sich als ältere Frau ausgab und seine Stimme entsprechend verstellte", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag mit.
"Zeitgleich bereiteten sich Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Bayreuth und Zivilkräfte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth auf eine mögliche Festnahme vor und unterstützten den 21-jährigen Deutschen bei der weiteren Gesprächsführung."
Offenbar machte der junge Mann seinen Job sehr überzeugend, denn eine Übergabe der Wertgegenstände wurde abgemacht.
Die Täter verlangten allerdings, dass die vermeintliche Seniorin persönlich vor die Türe kommen soll.
"Der 21-Jährige verkleidete sich daraufhin kurzerhand, band sich eine Küchenschürze und ein Kopftuch um, und bereitete einen Stoffbeutel ohne Wertgegenstände vor."
Ein 32-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde daraufhin – widerstandslos – bei der inszenierten Übergabe festgenommen. Er sitzt nun wegen des Verdachts auf Bandenbetrug in Untersuchungshaft.
Titelfoto: 123rf/aboikis