Mit über drei Promille am Steuer: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Biederitz - In Gerwisch, einem Ortsteil von Biederitz ( Jerichower Land ), stoppte die Polizei am Samstagmorgen einen Fahrer, der mit über drei Promille unterwegs war.

Der Fahrer wurde aufgrund des hohen Alkoholwertes zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Gegen 9.58 Uhr meldeten mehrere Zeugen bei der Polizei einen Kleintransporter mit polnischen Kennzeichen, der im Breiten Weg in Schlangenlinien fuhr.

Nach Angaben des Polizeireviers Jerichower Land konnte das Fahrzeug wenig später stehend und mit laufendem Motor festgestellt werden.

Bei der Überprüfung des 50-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch. Im Transporter befanden sich zudem mehrere leere Schnapsflaschen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,25 Promille. Zur Beweissicherung wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Der 50-Jährige musste aufgrund des sehr hohen Alkoholwerts mittels Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.