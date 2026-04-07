Mit Vollgas auf Beamten los: Mordkommission schnappt 28-Jährigen

Remscheid - Nach dem Angriff auf einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Remscheid hat die Mordkommission einen Verdächtigen ermittelt.

Nach dem Angriff auf einen Ordnungsamts-Mitarbeiter (49) konnte die Polizei einen Verdächtigen (28) ermitteln. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Der 28-Jährige habe die Tat gestanden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein entscheidender Hinweis sei von einem Zeugen gekommen, der den Autofahrer vor der Tat beobachtet hatte.

Bereits am 2. April sei die Wohnung des Verdächtigen durchsucht worden. Dabei seien unter anderem Mobiltelefon und Führerschein sichergestellt worden. In einer anschließenden Vernehmung habe der Mann die Tat dann eingeräumt.

Gegen ihn bestehe nun der dringende Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten am 23. März wegen eines falsch geparkten Wagens ein "Knöllchen" geschrieben, als der Fahrer zu dem Auto mit rumänischen Kennzeichen zurückkehrte, in den Wagen stieg und mit Vollgas losfuhr.