Mordkommission ermittelt: Mann fährt Ordnungsamt-Mitarbeiter einfach um

Remscheid - Heftige Szenen am Montagmorgen in Remscheid ( NRW ): Ein Mann fuhr mit Vollgas einen Mitarbeiter des Ordnungsamts an und schleuderte ihn dabei auf die Motorhaube.

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts wurde bei dem Vorfall mit Absicht angefahren und verletzt. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Der Vorfall passierte laut Polizei gegen 8.45 Uhr in der Theodor-Körner-Straße. Dort wollten zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (49 und 33) gerade ein Knöllchen für einen Wagen mit rumänischem Kennzeichen ausstellen.

Doch dann eskalierte die Situation komplett: Als der Fahrer zurückkam, reagierte er nicht auf die Ansprache. Stattdessen stieg er einfach ein und gab plötzlich Vollgas, obwohl der 49-Jährige noch vor dem Auto stand.

Der Mann wurde auf die Motorhaube geschleudert, anschließend zur Seite geworfen und verletzt. Der Fahrer raste währenddessen davon und flüchtete in Richtung Wilhelmstraße.

Der verletzte Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder gehen.