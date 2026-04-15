Mitarbeiterin stoppt ihn: Bewaffneter Ladendieb füllt sich geklauten Rucksack
Zwickau - In Zwickau wollte sich ein Ladendieb (40) eine geklaute Tasche füllen. Dumm nur, dass er dabei beobachtet wurde.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 40-Jährige am späten Nachmittag in einen Laden an der Pölbitzer Straße gegangen. Dort wurde er beobachtet, wie er sich zunächst einen Rucksack aus einem Regal schnappte und diesem dann mit anderen Waren füllte.
Als er daraufhin, ohne zu bezahlen, gehen wollte, hielt ihn eine Mitarbeiterin fest. Er versuchte, sich seltsam loszureißen.
Die Polizei wurde alarmiert und nahm den Deutschen fest. Wie die Beamten berichteten, hatte er nicht nur die gestohlenen Sachen dabei, sondern auch ein Messer.
"Der 40-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls mit Waffe verantworten", so eine Polizeisprecherin.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa