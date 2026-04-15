Mitarbeiterin stoppt ihn: Bewaffneter Ladendieb füllt sich geklauten Rucksack

Zwickau - In Zwickau wollte sich ein Ladendieb (40) eine geklaute Tasche füllen. Dumm nur, dass er dabei beobachtet wurde.

Die Polizei griff ein und der 40-Jährige kassierte eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls mit Waffe. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 40-Jährige am späten Nachmittag in einen Laden an der Pölbitzer Straße gegangen. Dort wurde er beobachtet, wie er sich zunächst einen Rucksack aus einem Regal schnappte und diesem dann mit anderen Waren füllte.

Als er daraufhin, ohne zu bezahlen, gehen wollte, hielt ihn eine Mitarbeiterin fest. Er versuchte, sich seltsam loszureißen.