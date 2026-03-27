Mitschüler verletzt, bedroht und Videos davon hochgeladen: Drei Schulen durchsucht

Mindelheim - Im schwäbischen Landkreis Unterallgäu hat die Polizei koordinierte Durchsuchungen an mehreren Schulen und Privatwohnungen durchgeführt. Im Visier standen Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren, die im Verdacht mehrerer Straftaten stehen.

Unter anderem an drei Schulen in Mindelheim, Krumbach und Babenhause hat die Polizei Razzien durchgeführt. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

An der Aktion am Donnerstag waren mehrere Dienststellen und das Schulleitungsteam der Mittelschule Mindelheim beteiligt. Von der Lehranstalt aus wurde zuvor entsprechend Anzeige erstattet.

"Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt acht Mobiltelefone sowie eine Softair-Waffe, eine PTB-Waffe und ein Messer sichergestellt", teilten die Beamten am Freitag mit.

Laut Polizei bestehe der Verdacht, dass eine Gruppe aus Schülern von den betroffenen Schulen wiederholt in strafbaren Handlungen verwickelt war. Ihnen wird unter anderem vorsätzliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

"Es liegen Hinweise dahingehend vor, dass die Taten gefilmt und später über Messenger-Dienste in verschiedenen Gruppen verbreitet wurden", so die Beamten.