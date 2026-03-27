Mitschüler verletzt, bedroht und Videos davon hochgeladen: Drei Schulen durchsucht
Mindelheim - Im schwäbischen Landkreis Unterallgäu hat die Polizei koordinierte Durchsuchungen an mehreren Schulen und Privatwohnungen durchgeführt. Im Visier standen Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren, die im Verdacht mehrerer Straftaten stehen.
An der Aktion am Donnerstag waren mehrere Dienststellen und das Schulleitungsteam der Mittelschule Mindelheim beteiligt. Von der Lehranstalt aus wurde zuvor entsprechend Anzeige erstattet.
"Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt acht Mobiltelefone sowie eine Softair-Waffe, eine PTB-Waffe und ein Messer sichergestellt", teilten die Beamten am Freitag mit.
Laut Polizei bestehe der Verdacht, dass eine Gruppe aus Schülern von den betroffenen Schulen wiederholt in strafbaren Handlungen verwickelt war. Ihnen wird unter anderem vorsätzliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung vorgeworfen.
"Es liegen Hinweise dahingehend vor, dass die Taten gefilmt und später über Messenger-Dienste in verschiedenen Gruppen verbreitet wurden", so die Beamten.
Betroffene wurden ermutigt, sich zu öffnen
Im Rahmen des Einsatzes wurde eine Informationsveranstaltung für die Schüler in der Aula abgehalten, die die Themen Gruppendynamik, Mobbing, sogenannte Bystander (tatenlose Zuschauer) und der verantwortungsvolle Umgang mit Sozialen Medien beinhaltete.
Betroffene wurden ermutigt, sich gegenüber ihren Eltern oder Vertrauenspersonen zu öffnen und Straftaten zur Anzeige zu bringen. Hinweise und Informationen, gegebenenfalls auch von weiteren Geschädigten, nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der 08261/76850 entgegen.
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