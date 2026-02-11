Wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei: Junger Mann hat kuriose Ausrede
Von Franziska Groll
Rehau - Mit rund 180 Kilometern pro Stunde ist ein junger Fahrer in Oberfranken mit seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet.
Als der 21-Jährige am Dienstagabend in Rehau im Landkreis Hof einen Streifenwagen sah, sei er mit seinem Auto auf der Bundesstraße davongerast, wie die Polizei mitteilte.
Die vorgeschriebenen 70 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit habe das Fahrzeug dabei weit überschritten.
Den Angaben zufolge passierte der Wagen außerdem ein anderes Auto in einer Überholverbotszone.
Die Beamten konnten den 21-Jährigen erst an einer Abzweigung zu einem Industriegebiet in Schwarzenbach an der Saale stoppen, wie es hieß.
Er gab an, befürchtet zu haben, dass sein Wagen wegen eines zu lauten Auspuffs stillgelegt werden könnte. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des jungen Fahrers sichergestellt.
Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei sucht noch nach dem Fahrer des Wagens, den der 21-Jährige überholt hatte.
Titelfoto: 123rf/Christian Horz