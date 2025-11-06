Großer Polizeieinsatz an Berufsschule: 20-Jähriger aus Schwarzenbek festgenommen

Mölln - Die Polizei ist im Großeinsatz am Berufsbildungszentrum in Mölln vor Ort gewesen. Der Bereich um die Berufsschule herum war großräumig abgesperrt. Ein 20-Jähriger aus Schwarzenbek wurde festgenommen.

Die Polizei hat vor Ort einen 20-jährigen Mann festgenommen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage von TAG24 den Einsatz, konnte zunächst aber keine genaueren Details zum Vorfall nennen.

Die Polizisten waren laut eigenen Angaben um 8.20 Uhr ausgerückt, nachdem sie von der Schulleitung über den Tatverdächtigen informiert worden sind.

Am Donnerstagmorgen war das Gelände um die Berufsschule herum großräumig abgesperrt worden.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Einsatz ein 20-Jähriger aus Schwarzenbek außerhalb des Schulgeländes festgenommen. Der Mann sei kein Schüler an der Berufsschule und gegen ihn werde wegen Androhung einer Straftat ermittelt, so eine Polizeisprecherin. Waffen seien bei ihm nicht gefunden worden.

Die Polizei Schleswig-Holstein gab an, dass die Absperrungen aufgehoben worden sind und der Unterricht an der Berufsschule fortgeführt wird.

Der Tatverdächtige soll laut der Polizei mutmaßlich eine Handlung angekündigt haben, die als Bedrohungslage ausgelegt werden konnte.