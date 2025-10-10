Moped kommt von Straße ab: Jugendlicher schwer verletzt
Diesdorf - Am Donnerstag hat sich ein jugendlicher Mopedfahrer im Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) schwer verletzt.
Der 16-Jährige war gegen 19.05 Uhr auf der K1120 in Richtung Diesdorf unterwegs.
Das teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.
"Plötzlich soll das Vorderrad des Mopeds blockiert haben, wodurch das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam", so die Beamten.
Seine Fahrt endete, als er einen Baum streifte und stürzte.
Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.
Am Moped entstand zudem ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, so die Polizei.
